Пьяный водитель протаранил группу людей под Волгоградом

В городе Котово Волгоградской области
34-летний водитель совершил наезд на группу людей.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, ДТП произошло минувшей ночью на улице Чапаева, когда группа людей выходила из кафе. В результате ДТП на месте скончалась 26-летняя местная жительница. Еще двое мужчин и 35-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о его аресте.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о его аресте.
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