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    Пьяный водитель протаранил группу людей под Волгоградом

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    Пьяный водитель протаранил группу людей под Волгоградом

    Пьяный водитель протаранил группу людей под Волгоградом

    В городе Котово Волгоградской области 34-летний водитель совершил наезд на группу людей.

    Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, ДТП произошло минувшей ночью на улице Чапаева, когда группа людей выходила из кафе. В результате ДТП на месте скончалась 26-летняя местная жительница. Еще двое мужчин и 35-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы.

    Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос о его аресте.

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