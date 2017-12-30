В Москве мужчину зарезали во время новогоднего корпоратива

Убийство на новогодней вечеринке произошло в одном из павильонов на ВДНХ. Жертвой стал
29-летний мужчина.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва», что убийство произошло накануне вечером по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 337. В пресс-службе полиции подтвердили информацию об обнаружении тела, но не стали уточнять детали.
По словам источника, прибывшие на место полицейские установили, что поножовщина произошла во время новогоднего корпоратива. Во время вечеринки между сотрудниками одной компании начался конфликт, который перерос в драку. В результате такелажник 1988 года рождения получил колото-резаное ранение и скончался на месте.
Кроме того, в больницу был доставлен пострадавший с раной от ножа на левом предплечье — 52-летний бригадир-такелажник. Сообщается, что он находился в нетрезвом состоянии.
По словам источника, прибывшие на место полицейские установили, что поножовщина произошла во время новогоднего корпоратива. Во время вечеринки между сотрудниками одной компании начался конфликт, который перерос в драку. В результате такелажник 1988 года рождения получил колото-резаное ранение и скончался на месте.
Кроме того, в больницу был доставлен пострадавший с раной от ножа на левом предплечье — 52-летний бригадир-такелажник. Сообщается, что он находился в нетрезвом состоянии.
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