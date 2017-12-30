Путин поздравил лидеров стран СНГ с наступающими праздниками

Президент России Владимир Путин направил поздравления с наступающим Новым годом лидерам стран — участниц СНГ.
В послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Путин подчеркнул, что в 2017 году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Обращаясь к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Путин выразил убежденность в том, что Москва и Минск будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ.
Поздравляя с Новым годом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, российский лидер выразил надежду на дальнейшее успешное стратегическое партнерство стран в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве.
Поздравления российского лидера также были направлены лидерам Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, ФРГ, Израиля, Индии, Испании, КНР, Кубы, Сербии, Сирии, Словении, США, Турции, Финляндии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи, папе римскому и королеве Елизавете II.
Обращаясь к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, Путин выразил убежденность в том, что Москва и Минск будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ.
Поздравляя с Новым годом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, российский лидер выразил надежду на дальнейшее успешное стратегическое партнерство стран в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии и на всем евразийском пространстве.
Поздравления российского лидера также были направлены лидерам Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, ФРГ, Израиля, Индии, Испании, КНР, Кубы, Сербии, Сирии, Словении, США, Турции, Финляндии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи, папе римскому и королеве Елизавете II.
Комментарии