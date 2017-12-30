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    В Москве введен план «Перехват» после убийства мужчины на шоссе Энтузиастов

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    В Москве введен план «Перехват» после убийства мужчины на шоссе Энтузиастов

    В Москве введен план «Перехват» после убийства мужчины на шоссе Энтузиастов

    Накануне вечером в районе шоссе Энтузиастов один человек был убит, еще один ранен. Столичные полицейские разыскивают двоих подозреваемых.

    По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в городе введен план «Перехват». Преступники, предположительно, скрылись с места убийства на автомобиле LADA Priora.

    Источник: «На востоке Москвы произошло убийство человека. Предположительно, на серебристом автомобиле LADA Priora скрываются двое подозреваемых».

    По словам источника, тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в квартире дома №98 на шоссе Энтузиастов. Еще один человек был ранен.

    Как отметил источник, уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».

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