В Москве введен план «Перехват» после убийства мужчины на шоссе Энтузиастов

Накануне вечером в районе шоссе Энтузиастов один человек был убит, еще один ранен. Столичные полицейские разыскивают двоих подозреваемых.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в городе введен план «Перехват». Преступники, предположительно, скрылись с места убийства на автомобиле LADA Priora.
Источник: «На востоке Москвы произошло убийство человека. Предположительно, на серебристом автомобиле LADA Priora скрываются двое подозреваемых».
По словам источника, тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в квартире дома №98 на шоссе Энтузиастов. Еще один человек был ранен.
Как отметил источник, уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».
Источник: «На востоке Москвы произошло убийство человека. Предположительно, на серебристом автомобиле LADA Priora скрываются двое подозреваемых».
По словам источника, тело мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено в квартире дома №98 на шоссе Энтузиастов. Еще один человек был ранен.
Как отметил источник, уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство», «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение оружия».
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