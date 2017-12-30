Лера Кудрявцева открыла свои тайны в студии «Секрета на миллион»

Героиней программы «Секрет на миллион» стала актриса и телеведущая Лера Кудрявцева. Звезды доверяют ей свои тайны, а она не любит рассказывать о личном. Но в этот раз звезда решила сделать исключение.

Лера Кудрявцева призналась, что ей впервые не была известна тема программы «Секрет на миллион». С самого начала ей пришлось честно ответить на вопрос от ее подруги Ирины Дубцовой о том, делала ли она пластические операции. Телеведущая опровергла это, заявив, что у нее и вовсе аллергия на ботокс.



Следом Лере Кудрявцевой задавала вопросы Елена Воробей. Ей пришлось вспомнить, как она в 18-летнем возрасте уезжала из Казахстана от родителей и начинала самостоятельную жизнь. Телеведущей ее сделал случай. Она отправилась с Ликой Стар в 1994-м году на Тенерифе, где познакомилась с Игорем Верником. Благодаря этому знакомству ее пригласили на кастинг, который она успешно прошла.



А затем телеведущую ждали вопросы от Дмитрия Маликова. Ей пришлось рассказать о своем первом браке — Лера вышла замуж в 18 лет.



Лера Кудрявцева: «Это была, конечно, любовь. Он был музыкантом группы „Ласковый май“, барабанщиком».



Познакомились они после концерта в родном городе Леры. Позднее, когда она переехала к нему в Подмосковье, муж Сергей все время отсутствовал из-за гастролей, а ей приходилось оставаться одной со свекровью. В тот момент Лера уже была беременна.



Но отношения усугубляло то, что к ним домой начала ходить некая девушка по имени Марина, которая рассказывала Лере, как спала с ее мужем. Супруг отрицал эти обвинения. Закончилась эта кошмарная история тем, что однажды Лера увидела своего мужа с Мариной вместе на пляже. После этого она забрала ребенка и уехала к сестре. Сергей предпринимал попытки помириться, но Лера не смогла его простить. Второе замужество было совсем другим, но тоже несчастливым.



Лера Кудрявцева: «Аферист. Я его не любила и вышла замуж назло. Ужасно. Я, конечно, столько в жизни натворила дел».



Второй супруг до сих пор должен сестре Леры 300 тысяч долларов. Он попал в тюрьму, а после они потеряли связь. Следующий роман у Леры Кудрявцевой случился с известным исполнителем Сергеем Лазаревым.



Лера Кудрявцева: «Мы до сих пор с ним дружны. Хотя, в принципе, люди, которые расстаются, очень редко остаются друзьями».



Но их отношения так и не переросли в семейную жизнь, они даже не жили вместе.



Лера Кудрявцева: «Он меня замуж так и не позвал. Если бы он меня позвал замуж, может быть и вышла, не знаю».



Вскоре в студии появился сам Сергей Лазарев. Он с улыбкой отметил, что речь пойдет не о нем, а коте телеведущей Феофане. Ее пушистый любимец вскоре и сам впервые показался на публике.



Леру ждала встреча и с Николаем Басковым, речь пошла о нынешнем муже Леры — хоккеисте Игоре Макарове. Он находится по контракту в Уфе, поэтому ей приходится жить на два города. Несмотря на расстояние, им удается сохранять любовь. Телеведущая в беседе призналась, что она не оформляла с мужем брачный контракт.



А под конец Лера в разговоре с Владом Топаловым вспомнила все криминальные истории своей жизни. Однажды телеведущую похитили вместе с ее машиной. Она получила удар по голове, когда подходила к своему Mercedes. Очнулась она уже в салоне. Ее выкинули из салона в лесу за городом.



А в финале Лера открыла, где она хранит секреты звезд. В ее сейфе осталось еще много конвертов с тайными вопросами, которые телеведущая готова задать в новом году. Подробности откровений Леры Кудрявцевой — в видеоматериале.