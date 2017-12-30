Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров мировых держав с наступающим Новым годом и Рождеством.
В поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу Путин заявил, что равноправие и взаимное уважение должны быть основой для развития отношений России и США, конструктивный диалог между Москвой и Вашингтоном необходим для укрепления стратегической стабильности в мире.
Пресс-служба Кремля: «… в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения».
Путин также поздравил президента Сирии Башара Асада и подтвердил, что Россия и впредь будет оказывать содействие Сирии в продвижении политического урегулирования и восстановления экономики страны.
Что касается послания японскому премьер-министру Синдзо Абэ, то глава государства отметил, что ожидает его в мае 2018 года на церемонии открытия масштабного двустороннего мероприятия в Москве. Владимир Путин ожидает в будущем году визита и президента Франции Эммануэля Макрона.
В письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин отметил, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества.
Поздравления российского лидера также были направлены лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, ФРГ, Израиля, Индии, Испании, КНР, Кубы, Сербии, Словении, Финляндии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи, папе римскому и королеве Елизавете II.
Пресс-служба Кремля: «… в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы. Президент России подчеркнул важность того, чтобы основой для развития отношений между нашими странами стали принципы равноправия и взаимного уважения».
Путин также поздравил президента Сирии Башара Асада и подтвердил, что Россия и впредь будет оказывать содействие Сирии в продвижении политического урегулирования и восстановления экономики страны.
Что касается послания японскому премьер-министру Синдзо Абэ, то глава государства отметил, что ожидает его в мае 2018 года на церемонии открытия масштабного двустороннего мероприятия в Москве. Владимир Путин ожидает в будущем году визита и президента Франции Эммануэля Макрона.
В письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин отметил, что в уходящем году удалось заметно продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества.
Поздравления российского лидера также были направлены лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, ФРГ, Израиля, Индии, Испании, КНР, Кубы, Сербии, Словении, Финляндии, Чехии, ЮАР, Южной Кореи, папе римскому и королеве Елизавете II.
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