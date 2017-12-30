Лукашенко охарактеризовал украинских «западенцев»

На западе Украины живут трудолюбивые и порядочные люди, с которыми просто нужно уметь выстраивать диалог. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба .

Говоря о перспективах развития внешней политики Белоруссии в предстоящем году, Лукашенко назвал проблему завершения конфликта на востоке Украины самой главной.



Александр Лукашенко: «Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски».



Лукашенко напомнил, что в молодости он служил в Западном пограничном округе, где узнал о трудолюбии украинского народа.



Александр Лукашенко: «Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать».



По словам Лукашенко, украинцы и белорусы — не просто соседи, а родные и братские народы.



Александр Лукашенко: «Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему».



Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.