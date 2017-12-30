Стройнеем с умом: как считать калории и худеть

Многие считают, что самым лучшим и здоровым способом снижения веса является подсчет калорий потребляемой пищи.
Однако в документе, изданном Международной организацией законодательной метрологии — самым главным в мире ведомством, отвечающим за точные значения всех единиц измерения, про калории говорится следующее: «… должны быть изъяты из обращения как можно скорее».
А все потому что калория — это внесистемная единица измерения. Диетологи сожгли белки, жиры и углеводы, из которых состоят все продукты, замерили их калорийность и, исходя из этих данных, посчитали, сколько калорий в каждом блюде и сколько надо человеку забросить в свою «топку» гречневой каши, мяса и другой еды, чтобы не превысить суточную норму полученной энергии и чтобы излишки не откладывались на животе.
Промышленники отказались от калорий, потому что почти сразу выяснилось, что, к примеру, уголь из разных месторождений и даже хранившийся по-разному имеет разную калорийность. Даже дрова, пролежавшие полгода на улице, выделяют в четыре раза больше тепла, чем те, которые нарубили месяц назад. И с едой то же самое.
Нужно ли считать калории, чтобы похудеть? Почему врачи называют эту арифметику бессмыслицей? Калории бывают разными? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
А все потому что калория — это внесистемная единица измерения. Диетологи сожгли белки, жиры и углеводы, из которых состоят все продукты, замерили их калорийность и, исходя из этих данных, посчитали, сколько калорий в каждом блюде и сколько надо человеку забросить в свою «топку» гречневой каши, мяса и другой еды, чтобы не превысить суточную норму полученной энергии и чтобы излишки не откладывались на животе.
Промышленники отказались от калорий, потому что почти сразу выяснилось, что, к примеру, уголь из разных месторождений и даже хранившийся по-разному имеет разную калорийность. Даже дрова, пролежавшие полгода на улице, выделяют в четыре раза больше тепла, чем те, которые нарубили месяц назад. И с едой то же самое.
Нужно ли считать калории, чтобы похудеть? Почему врачи называют эту арифметику бессмыслицей? Калории бывают разными? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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