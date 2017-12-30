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    Стройнеем с умом: как считать калории и худеть. еда, здоровье, лишний вес/диеты/похудение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтройнеем с умом: как считать калории и худеть

    Стройнеем с умом: как считать калории и худеть

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    Стройнеем с умом: как считать калории и худеть

    Стройнеем с умом: как считать калории и худеть

    Стройнеем с умом: как считать калории и худеть

      Многие считают, что самым лучшим и здоровым способом снижения веса является подсчет калорий потребляемой пищи.

      Однако в документе, изданном Международной организацией законодательной метрологии — самым главным в мире ведомством, отвечающим за точные значения всех единиц измерения, про калории говорится следующее: «… должны быть изъяты из обращения как можно скорее».

      А все потому что калория — это внесистемная единица измерения. Диетологи сожгли белки, жиры и углеводы, из которых состоят все продукты, замерили их калорийность и, исходя из этих данных, посчитали, сколько калорий в каждом блюде и сколько надо человеку забросить в свою «топку» гречневой каши, мяса и другой еды, чтобы не превысить суточную норму полученной энергии и чтобы излишки не откладывались на животе.

      Промышленники отказались от калорий, потому что почти сразу выяснилось, что, к примеру, уголь из разных месторождений и даже хранившийся по-разному имеет разную калорийность. Даже дрова, пролежавшие полгода на улице, выделяют в четыре раза больше тепла, чем те, которые нарубили месяц назад. И с едой то же самое.

      Нужно ли считать калории, чтобы похудеть? Почему врачи называют эту арифметику бессмыслицей? Калории бывают разными? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «НашПотребНадзор».

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