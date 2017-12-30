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    В мясном фарше из российских магазинов нашли скрытые ингредиенты и кишечную палочку. еда, здоровье, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ мясном фарше из российских магазинов нашли скрытые ингредиенты и кишечную палочку

    В мясном фарше из российских магазинов нашли скрытые ингредиенты и кишечную палочку

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    В мясном фарше из российских магазинов нашли скрытые ингредиенты и кишечную палочку

    В мясном фарше из российских магазинов нашли скрытые ингредиенты и кишечную палочку

    В мясном фарше из российских магазинов нашли скрытые ингредиенты и кишечную палочку

      Программа «НашПотребНадзор» каждую неделю беспристрастно разбирается в одном из популярных продуктов с полок обычных российских магазинов. И сегодня это мясной фарш.

      Специалисты советуют выбирать фарш в запаянных коробочках, а не в обернутых пленкой лоточках. А еще — читать не только состав, но и обращать внимание на категорию фарша.

      Эксперты проверили, есть ли во всех образцах купленного в российских магазинах фарша свинина и говядина, ведь именно этот мясной микс должен быть в фарше «домашний». В итоге и то, и другое нашли во всех образцах.

      А чтобы определить, не сэкономил ли кто-то на качестве мяса, во всех образцах замерили количество белков и жиров. По этим показателям все образцы уложились в нормы. Однако во втором и в пятом образцах эксперты нашли коллаген, то есть смесь из перетертых в труху костей, хрящей, кожи и шкуры.

      Впрочем, на этом неприятные сюрпризы, увы, не закончились. В пятом образце отыскали кишечную палочку, вызывающую сильнейшее отравление.
      Подробнее о результатах экспертизы — в материале программы «НашПотребНадзор».

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