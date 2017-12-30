«Наполеон», «Птичье молоко», сметанник: диетологический рейтинг популярных тортов

Тяга человека к сладкому естественна, это практически инстинкт. Чтобы выжить, наши предки целыми днями рыскали в поисках пищи и особенно ценили ту, что дает быстрый заряд энергии, — например, богатые сахарами сладкие фрукты. Но природа вряд ли предполагала, что
когда-нибудь созданные ей организмы очутятся в условиях сахарного изобилия, меняющего даже характер работы мозга.
Сладкое, особенно в сочетании с жирным, действительно влияет на нервную систему как наркотик, точно так же провоцируя выделение дофамина и опиоидных белков. Отказаться от куска торта бывает непросто. А еще при производстве кондитерских изделий активно применяют дешевый маргарин, который страшен высоким содержанием трансжиров — веществ, неимоверно повышающих риск сердечно-сосудистых болезней.
Но можно ли уберечься от этой опасности, если покупать дорогие десерты? Программа «Еда живая и мертвая» сдала на анализ образцы тортов разных ценовых категорий.
Для начала сравнили три варианта «Наполеона». Ни один из проанализированных образцов не уложился в норму, которая давно существует в Европе и начинает действовать с 1 января и в России — доля трансжиров не должна превышать 2%. Пока, как показывает исследование рынка, этот компонент применяется очень широко.
Например, в ассорти вафельных тортиков «Коровка» от «Рот Фронт» оказалось 16% трансжиров. Скрываются они в перечне ингредиентов под названием «частично гидрогенизированные растительные масла». Такой десерт диетолог Марина Макиша ставит на последнее место в своем праздничном рейтинге. Калорийный песочный торт с масляным кремом — на шестое из-за более качественных, чем в вафельном торте, жиров в составе.
«Наполеон» на основе заварного, а не масляного крема отправился на пятое место. Чуть лучше торт морковный — в нем, кроме сахара и жира, есть еще полезная клетчатка. На третье место Марина ставит «Птичье молоко» — основа из воздушного суфле делает его менее калорийным. Серебро досталось сметаннику — его крем легче того, что готовится на основе масла. А победителем диетолог признает йогуртовый десерт с ягодно-желейной прослойкой.
Кстати, как показала проверка, слух о неправильной калорийности, которую производители якобы указывают на упаковке, действительности не соответствует.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Но можно ли уберечься от этой опасности, если покупать дорогие десерты? Программа «Еда живая и мертвая» сдала на анализ образцы тортов разных ценовых категорий.
Для начала сравнили три варианта «Наполеона». Ни один из проанализированных образцов не уложился в норму, которая давно существует в Европе и начинает действовать с 1 января и в России — доля трансжиров не должна превышать 2%. Пока, как показывает исследование рынка, этот компонент применяется очень широко.
Например, в ассорти вафельных тортиков «Коровка» от «Рот Фронт» оказалось 16% трансжиров. Скрываются они в перечне ингредиентов под названием «частично гидрогенизированные растительные масла». Такой десерт диетолог Марина Макиша ставит на последнее место в своем праздничном рейтинге. Калорийный песочный торт с масляным кремом — на шестое из-за более качественных, чем в вафельном торте, жиров в составе.
«Наполеон» на основе заварного, а не масляного крема отправился на пятое место. Чуть лучше торт морковный — в нем, кроме сахара и жира, есть еще полезная клетчатка. На третье место Марина ставит «Птичье молоко» — основа из воздушного суфле делает его менее калорийным. Серебро досталось сметаннику — его крем легче того, что готовится на основе масла. А победителем диетолог признает йогуртовый десерт с ягодно-желейной прослойкой.
Кстати, как показала проверка, слух о неправильной калорийности, которую производители якобы указывают на упаковке, действительности не соответствует.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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