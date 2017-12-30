Отметить и не пожалеть: 5 способов сделать новогодний стол полезнее

Как отметить Новый год, чтобы наутро об этом не жалеть? Как есть все и не вредить здоровью? Очень простые, но действенные хитрости, а также рецепты, одобренные и врачами, и кулинарами, подготовила программа «Еда живая и мертвая».
1. Больше овощных закусок
Визитная карточка новогоднего стола — холодные закуски. Диетолог Анна Чайкина предлагает сделать их на основе овощей. А шеф-повар Денис Перевоз знает вкусные рецепты. Например, вариант из отварной свеклы, яблок и сливочного сыра.
Маленькая хитрость от шефа: при обращении со свеклой смажьте руки растительным маслом, тогда яркий овощ не испачкает все вокруг. Прибавьте сладкое и кислое яблоко, немного сливочного сыра и кедровых орехов. В качестве заправки — смесь меда, соевого соуса и винного уксуса.
А еще любой стол, в том числе новогодний, украсит простой, но вкусный итальянский салат капрезе. Это помидоры черри, моцарелла и свежий базилик. Немного фантазии — и простой салат превращается в новогодний венок.
2. Сделать порционную раздачу
Самый эффективный фокус — отказаться от привычных тазиков с салатами. Подать оливье можно в небольших тарталетках — каждому по порции. Вариант для селедки под шубой — использовать подсушенный цельнозерновой хлеб для основы.
Порционная подача хороша тем, что все смогут понемногу попробовать все, насладившись вкусом, но не съев лишнего. А остатки салата не будут долго стоять в тепле, создавая риск отравления.
3. Правильно приготовить мясо
Наступающий 2018 год по Восточному календарю — год желтой или земляной Собаки. Считается, что задобрить ее можно с помощью мясных блюд. Например, баранины. Главное — правильно приготовить. Шеф-повар Денис Перевоз рекомендует запечь ее с тыквой, луком, помидорами и картофелем. Задача овощей, а также соуса из брусники — нейтрализовать жиры, которые есть в баранине.
Процесс приготовления такого блюда небыстрый, но результат однозначно того стоит. У лопатки надо срезать хрящик, мясо натереть смесью пряных трав, чеснока, специй и протертых томатов, оставить ненадолго мариноваться.
Лопатку с овощами можно смело оставить на несколько часов в духовке, лишь в самом конце убрать фольгу и запекать еще минут 15, чтобы образовалась румяная корочка. Тем временем приготовить соус: чуть-чуть поварить бруснику с сахаром, добавив веточку розмарина. Полезные антиоксиданты из ягод частично нейтрализуют вред мяса.
Вместо газировки полезнее подать морсы со сниженным количеством сахара. Они же помогут уменьшить вред и от других, более крепких напитков.
4. Избежать похмелья
Минздравы разных стран мира считают, что условно безопасная доза алкоголя для мужчины эквивалентна двум бокалам вина в день, для женщины — вдвое меньше. В России эти международные рекомендации обычно вызывают смех, особенно в праздничные дни. Хотя ученые не устают предупреждать: спирт бьет сразу по всем системам, вдобавок выводя из организма калий, магний, витамины группы В.
Устранить этот вред полностью невозможно, реально лишь чуточку его уменьшить. Например, нехватку витаминов группы В, калия, магния частично компенсируют правильные закуски — холодец, печеная картошка и разносолы. Важно, чтобы они были именно солеными: да, это вредно для здоровья в долгосрочной перспективе, но если уж заботиться об этом, то лучше вообще не пить. А если думать о предотвращении похмелья, то надо знать, что соль задерживает воду в организме и тем самым спасает от обезвоживания, которое и является одной из причин плохого самочувствия наутро. А вот от маринадов нарколог, напротив, предостерегает.
Лимонную и аскорбиновую кислоты эксперт, напротив, считает полезными, они ускоряют расщепление алкоголя. Так что квашеная капуста и цитрусовые помогут лучше сохранить в памяти приятные моменты.
5. Добавить ароматов
Меньше есть и пить помогают запахи — доказано, что эфирные масла хвои, цитрусовых, мускатного ореха и розмарина снижают аппетит. Как раз этими ароматами можно наполнить дом, сделав оригинальные композиции, например, в виде букета. Это работает незаметно, но эффективно.
Советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Визитная карточка новогоднего стола — холодные закуски. Диетолог Анна Чайкина предлагает сделать их на основе овощей. А шеф-повар Денис Перевоз знает вкусные рецепты. Например, вариант из отварной свеклы, яблок и сливочного сыра.
Маленькая хитрость от шефа: при обращении со свеклой смажьте руки растительным маслом, тогда яркий овощ не испачкает все вокруг. Прибавьте сладкое и кислое яблоко, немного сливочного сыра и кедровых орехов. В качестве заправки — смесь меда, соевого соуса и винного уксуса.
А еще любой стол, в том числе новогодний, украсит простой, но вкусный итальянский салат капрезе. Это помидоры черри, моцарелла и свежий базилик. Немного фантазии — и простой салат превращается в новогодний венок.
2. Сделать порционную раздачу
Самый эффективный фокус — отказаться от привычных тазиков с салатами. Подать оливье можно в небольших тарталетках — каждому по порции. Вариант для селедки под шубой — использовать подсушенный цельнозерновой хлеб для основы.
Порционная подача хороша тем, что все смогут понемногу попробовать все, насладившись вкусом, но не съев лишнего. А остатки салата не будут долго стоять в тепле, создавая риск отравления.
3. Правильно приготовить мясо
Наступающий 2018 год по Восточному календарю — год желтой или земляной Собаки. Считается, что задобрить ее можно с помощью мясных блюд. Например, баранины. Главное — правильно приготовить. Шеф-повар Денис Перевоз рекомендует запечь ее с тыквой, луком, помидорами и картофелем. Задача овощей, а также соуса из брусники — нейтрализовать жиры, которые есть в баранине.
Процесс приготовления такого блюда небыстрый, но результат однозначно того стоит. У лопатки надо срезать хрящик, мясо натереть смесью пряных трав, чеснока, специй и протертых томатов, оставить ненадолго мариноваться.
Лопатку с овощами можно смело оставить на несколько часов в духовке, лишь в самом конце убрать фольгу и запекать еще минут 15, чтобы образовалась румяная корочка. Тем временем приготовить соус: чуть-чуть поварить бруснику с сахаром, добавив веточку розмарина. Полезные антиоксиданты из ягод частично нейтрализуют вред мяса.
Вместо газировки полезнее подать морсы со сниженным количеством сахара. Они же помогут уменьшить вред и от других, более крепких напитков.
4. Избежать похмелья
Минздравы разных стран мира считают, что условно безопасная доза алкоголя для мужчины эквивалентна двум бокалам вина в день, для женщины — вдвое меньше. В России эти международные рекомендации обычно вызывают смех, особенно в праздничные дни. Хотя ученые не устают предупреждать: спирт бьет сразу по всем системам, вдобавок выводя из организма калий, магний, витамины группы В.
Устранить этот вред полностью невозможно, реально лишь чуточку его уменьшить. Например, нехватку витаминов группы В, калия, магния частично компенсируют правильные закуски — холодец, печеная картошка и разносолы. Важно, чтобы они были именно солеными: да, это вредно для здоровья в долгосрочной перспективе, но если уж заботиться об этом, то лучше вообще не пить. А если думать о предотвращении похмелья, то надо знать, что соль задерживает воду в организме и тем самым спасает от обезвоживания, которое и является одной из причин плохого самочувствия наутро. А вот от маринадов нарколог, напротив, предостерегает.
Лимонную и аскорбиновую кислоты эксперт, напротив, считает полезными, они ускоряют расщепление алкоголя. Так что квашеная капуста и цитрусовые помогут лучше сохранить в памяти приятные моменты.
5. Добавить ароматов
Меньше есть и пить помогают запахи — доказано, что эфирные масла хвои, цитрусовых, мускатного ореха и розмарина снижают аппетит. Как раз этими ароматами можно наполнить дом, сделав оригинальные композиции, например, в виде букета. Это работает незаметно, но эффективно.
Советы и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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