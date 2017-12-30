Мандарины: что скрывает самый новогодний цитрус

Один из символов новогоднего праздника — мандарины. Но не все то мандарин, что продается под этим названием. Какие тайны скрывает популярный цитрус и как выбрать самый вкусный, расскажет программа «Еда живая и мертвая».
Научные исследования не находят разницы между эко- и обычными фруктами с точки зрения пользы и безопасности. Но фермерская продукция зачастую действительно вкуснее.
В последние годы настоящая беда мандариноводов — мраморный клоп. Он свирепствует по всей Европе, и в этом сезоне, как заявили власти Абхазии, уничтожил в республике половину урожая мандаринов и 70% урожая фундука. Создает проблемы и новая мода на мандарины с листочками. Выглядит на полке магазина это действительно здорово и свежо, и продать можно дороже, но для самого дерева такая обрезка вредна.
Но, оказывается, далеко не всегда то, что в магазинах называют мандаринами, ими на самом деле является. В сочинском институте цветоводства и субтропических культур по просьбе программы «Еда живая и мертвая» внимательно рассмотрели плоды с этикеткой «мандарины» с московских прилавков и обнаружили среди них гибриды.
Когда обманывают, это, конечно, неприятно, но ничего страшного в гибридах на самом деле нет. Ведь специалисты работают над ними годами, чтобы получить более сладкий вкус, сочную мякоть или, к примеру, продлить срок хранения. Мандарины обладают просто невероятным селекционным потенциалом.
Самым коммерчески успешным стал гибрид мандарина с апельсином — клементин. Их вывели в Марокко в начале 60-х и назвали в честь их создателя — аббата Клемента. Сейчас плантации этих гибридов, очень полюбившихся покупателям, множатся по всему миру, и очень часто в наших магазинах на этикетках пишут «мандарин», а на самом деле это клементин. Просто продавцы стесняются незнакомого названия. Чистятся клементины лучше, чем апельсины, но при этом они, как правило, сочнее мандаринов, и косточек меньше.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
В последние годы настоящая беда мандариноводов — мраморный клоп. Он свирепствует по всей Европе, и в этом сезоне, как заявили власти Абхазии, уничтожил в республике половину урожая мандаринов и 70% урожая фундука. Создает проблемы и новая мода на мандарины с листочками. Выглядит на полке магазина это действительно здорово и свежо, и продать можно дороже, но для самого дерева такая обрезка вредна.
Но, оказывается, далеко не всегда то, что в магазинах называют мандаринами, ими на самом деле является. В сочинском институте цветоводства и субтропических культур по просьбе программы «Еда живая и мертвая» внимательно рассмотрели плоды с этикеткой «мандарины» с московских прилавков и обнаружили среди них гибриды.
Когда обманывают, это, конечно, неприятно, но ничего страшного в гибридах на самом деле нет. Ведь специалисты работают над ними годами, чтобы получить более сладкий вкус, сочную мякоть или, к примеру, продлить срок хранения. Мандарины обладают просто невероятным селекционным потенциалом.
Самым коммерчески успешным стал гибрид мандарина с апельсином — клементин. Их вывели в Марокко в начале 60-х и назвали в честь их создателя — аббата Клемента. Сейчас плантации этих гибридов, очень полюбившихся покупателям, множатся по всему миру, и очень часто в наших магазинах на этикетках пишут «мандарин», а на самом деле это клементин. Просто продавцы стесняются незнакомого названия. Чистятся клементины лучше, чем апельсины, но при этом они, как правило, сочнее мандаринов, и косточек меньше.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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