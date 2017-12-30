Летевший в Петербург самолет вернулся в Челябинск из-за разгерметизации

Пассажирский Airbus вернулся в Челябинск после вылета в Петербург
из-за разгерметизации салона.
Источник «Интерфакса»: «Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолета А-320 авиакомпании „Россия“ сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку».
После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал.
В пресс-службе аэропорта Челябинска подтвердили сообщения, отметив, что в настоящее время пассажиры вернувшегося рейса временно размещены в гостинице.
Пресс-служба аэропорта: «Сейчас пассажиры в гостинице, предварительно, вылетят в 19:00 по местному времени (17:00 мск)».
В управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу также прокомментировали инцидент, указав в качестве причины возвращения А-320 в аэропорт сработавший датчик разгерметизации, передает ТАССсо ссылкой на ведомство.
После выработки топлива самолет благополучно приземлился в челябинском аэропорту. Никто не пострадал.
В пресс-службе аэропорта Челябинска подтвердили сообщения, отметив, что в настоящее время пассажиры вернувшегося рейса временно размещены в гостинице.
Пресс-служба аэропорта: «Сейчас пассажиры в гостинице, предварительно, вылетят в 19:00 по местному времени (17:00 мск)».
В управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу также прокомментировали инцидент, указав в качестве причины возвращения А-320 в аэропорт сработавший датчик разгерметизации, передает ТАССсо ссылкой на ведомство.
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