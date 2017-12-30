Роспотребнадзор озвучил итоги проверок «пластикового» риса

В программу «Еда живая и мертвая» пришло много вопросов, стоит ли бояться поддельного китайского риса, который разоблачают на многочисленных видео в Интернете.
Может ли нормальный рис гореть? Или склеиваться, когда его промываешь в воде? В Сети пугают: это все пластик! Есть даже видео, на котором якобы китайский завод производит этот продукт из крахмала и пластмассы.
Роспотребнадзор уже провел массовые проверки и страхов не подтвердил.
Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области: «Если что-то сделать из пластмассы и крахмала, это просто будет несъедобно. Крахмал тут же растворится при замачивании, а есть пластмассу желающих, наверное, все-таки мало».
На самом деле горит любой рис — он же органического происхождения. Опыты с самыми разными марками это подтвердили — надо только как следует прогреть. Больше вопросов вызывает видео, где замоченный рис выглядит как однородная масса, похожая на глину или пластилин. Ни мы, ни ведущие российские лаборатории с подобным никогда не сталкивались.
Разные специалисты, в том числе из Всероссийского НИИ риса, не исключают, что эти ролики — просто подделка, результат черного пиара и недобросовестной конкуренции производителей, тем более что на видео, как правило, фигурирует рис одной конкретной марки.
Роспотребнадзор уже провел массовые проверки и страхов не подтвердил.
Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области: «Если что-то сделать из пластмассы и крахмала, это просто будет несъедобно. Крахмал тут же растворится при замачивании, а есть пластмассу желающих, наверное, все-таки мало».
На самом деле горит любой рис — он же органического происхождения. Опыты с самыми разными марками это подтвердили — надо только как следует прогреть. Больше вопросов вызывает видео, где замоченный рис выглядит как однородная масса, похожая на глину или пластилин. Ни мы, ни ведущие российские лаборатории с подобным никогда не сталкивались.
Разные специалисты, в том числе из Всероссийского НИИ риса, не исключают, что эти ролики — просто подделка, результат черного пиара и недобросовестной конкуренции производителей, тем более что на видео, как правило, фигурирует рис одной конкретной марки.
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