Афоня <sup><small>0+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+ 0+
    •  

    Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении МЖД

    комментировать

    Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении МЖД

    Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении МЖД

    Трагический случай произошел на железнодорожных путях на Ярославском направлении МЖД.

    Мужчина погиб под колесами электрички на станции «Москва-3». Об этом сообщили в региональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

    Елена Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ: «По предварительным данным, сегодня в 03:05 мск мужчина при попытке взобраться на платформу станции „Москва-3“, был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи — Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия».

    По данному факту начата доследственная проверка, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Информации о задержках поездов на этом направлении МЖД не поступало.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru