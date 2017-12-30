Электричка насмерть сбила мужчину на Ярославском направлении МЖД

Трагический случай произошел на железнодорожных путях на Ярославском направлении МЖД.
Мужчина погиб под колесами электрички на станции «Москва-3». Об этом сообщили в региональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Елена Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ: «По предварительным данным, сегодня в 03:05 мск мужчина при попытке взобраться на платформу станции „Москва-3“, был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи — Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия».
По данному факту начата доследственная проверка, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Информации о задержках поездов на этом направлении МЖД не поступало.
Елена Марковская, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ: «По предварительным данным, сегодня в 03:05 мск мужчина при попытке взобраться на платформу станции „Москва-3“, был травмирован проходящим электропоездом сообщением Мытищи — Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия».
По данному факту начата доследственная проверка, передает ТАСС со ссылкой на ведомство. Информации о задержках поездов на этом направлении МЖД не поступало.
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