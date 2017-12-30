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    В субботу в Москве ожидаются аномально теплая погода и осадки

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    В субботу в Москве ожидаются аномально теплая погода и осадки

    В субботу в Москве ожидаются аномально теплая погода и осадки

    В субботу в Москве ожидаются аномально теплая погода и осадки
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Небольшие осадки и температура до плюс 3 градусов ожидаются в Москве 30 декабря.

    Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», в мегаполисе будет облачно, ожидаются небольшие осадки (дождь, вечером мокрый снег), дымка.

    Погодный центр «Фобос»: «Небо продолжит хмуриться, пройдут незначительные осадки в виде слабого дождя, вечером переходящего в мокрый снег, температурный фон останется аномально высоким. Температура воздуха днем в столице +2…+4, в Подмосковье 0…+5».

    31 декабря в столичном регионе будет также облачно, без существенных осадков. Вместе с тем не исключено, что в последний день 2017 года все же пойдет «слабый снежок».

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