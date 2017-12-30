Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ

Вашингтон не оказывает поддержку боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», заявили в Пентагоне.
Ребекка Риберих, официальный представитель Пентагона: «Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО «Панцирь».
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была бы невозможна без участия США, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО «Панцирь».
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была бы невозможна без участия США, передает РИА Новости.
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