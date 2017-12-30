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    Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ

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    Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ

    Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ

    Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ
  • Фото: Associated Press © 2017, Hussein Malla

    • Вашингтон не оказывает поддержку боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», заявили в Пентагоне.

    Ребекка Риберих, официальный представитель Пентагона: «Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой (боевиков) ИГ».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. Две из них были перехвачены российской системой ПВО «Панцирь».

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    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что данная атака была бы невозможна без участия США, передает РИА Новости.

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