Елки из пластилина и оригами: Лондон нестандартно украсили к Новому году

В Лондоне держится плюсовая температура, и идут дожди, поэтому, украшая город к Новому году, дизайнеры и декораторы использовали пластик и пластилин. Получилось по-британски вычурно, но с уважением к новогодним традициям.

Лондон консервативен и бережлив. Ангелы на Риджент-стрит спускаются каждый декабрь, как перелетные птицы. Но севернее Гайд-парка не залетают. Украшать принято только центр с магазинами. В конце концов, у этих ангелов есть четкая функция — увеличивать покупательскую активность граждан, охранять покой шопинга.



Главная вертикаль королевства — Биг-Бен — в этом году лишена не только новогодних украшений, но и будничного презентабельного вида. Закрытый лесами, он только изредка, по праздникам, издает несколько сдавленный бой. Это происходит потому, что государство бережет уши рабочих, сидящих наверху. Но в новогоднюю ночь там никого не будет, и он будет бить.



В отеле «Клариджес» елку повесили вверх ногами. Представлено это как последний писк и современнейший европейский тренд. На самом деле писку минимум сто лет. Елку с ног на ноги ставили еще в дореволюционном Петрограде. Такая висела в тесной квартире у Лили и Осипа Брик, где новый 1916-й встречал Маяковский. Такая елка занимала меньше места. Она же была символом отрицания привычного и скучного мира. Через год вверх ногами была перевернута страна. В Лондонском отеле места много, менять капиталистический уклад здесь точно не собираются. Елка висит так, потому что это красиво. А для тех, кто не читал про елку Бриков, концептуально.



В японском отеле поставили бумажную елку-оригами. Мокрого снега она не выдержит. Игрушки на ней можно только нарисовать. В другом — елка из пластилина. Над таким проектом можно занять целый детский сад, причем начиная с сентября. На площади у вокзала Кингс-Кросс приземлилась «инопланетная» елка с присосками.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.