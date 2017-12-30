С Ёлкой в рейд: российские пограничники встречают год Собаки с четвероногими сослуживцами

Пока вся страна украшает елки к Новому году, приморские пограничники готовятся выйти с Ёлкой в рейд. Так зовут бельгийскую овчарку, которая уже несколько лет охраняет границу с Китаем. Причем делает это вместе с напарником — немецким псом по кличке Скай. За годы совместной работы животные стали настоящими звездами погранотряда и добились неплохих показателей: с их помощью удалось задержать 14 нарушителей.

Бельгийской овчарке по кличке Ёлка пять лет, но в дозорном деле она отнюдь не зеленая. Недавно она ловко поймала двух китайских браконьеров, которые в поисках деликатесных грибов пересекли границу и по иронии судьбы оказались на участке погранзаставы «Грибная». Резвая Ёлка служит в тандеме с немецкой овчаркой по кличке Скай. По характеру хвостатый напарник чистый меланхолик. Но, заступая вместе в наряд, собаки подзадоривают друг друга и демонстрируют чудеса выносливости.



Николай Кирсанов, кинолог: «Мы ходим в наряды, а это и по 30 километров, и больше можем пройти. И собака приходит в „живом“ состоянии, подвижная. Еще может и поиграть, для нее не проблема расстояния».



Первый экзамен Ёлка выдержала в питомнике сразу после рождения: пограничники берут себе в помощники только здоровых щенков. Чтобы воспитать из них превосходных следопытов и борцов с нарушителями, нужна профессиональная дрессировка. Четвероногим кандидатам даже приходится сдавать что-то вроде психологических тестов. Кинологи шутят: контролировать гнев у собак пограничники научились гораздо раньше, чем психологи — у офисных работников, — еще в 30-е годы при Никите Карацупе.



У сторожевой Ёлки — безупречная репутация. Работает не за еду, а ради удовольствия. Впрочем, от поощрительной порции сухого корма овчарка не отказывается. Пограничники уверены: их Ёлка и впредь не позволит себе расслабиться и при случае не пустит на российский порог непрошеных гостей. Тем более в родной год Собаки.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.