В центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок

В центре Екатеринбурга открылся грандиозный ледовый город. Скульпторы построили главные достопримечательности в миниатюре. Это, например, здание камерного театра, старый железнодорожный вокзал и цирк.

Большая часть композиции посвящена выставке ЭКСПО-2025. Екатеринбург как раз борется за право принимать у себя это престижное мероприятие. Еще одна зона рассказывает о предстоящем чемпионате мира по футболу. В уральской столице пройдут матчи первенства. Кроме того, посетители могут увидеть гигантский торт высотой с пятиэтажный дом. Он символизирует 295-й день рождения, который город отметит в наступающем году.



Ледовый городок будет открыт для всех желающих до 21-го января.