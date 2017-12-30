Афоня <sup><small>0+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Афоня 0+ 0+
    •  
    В центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок. Екатеринбург, Новый год, зима. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок

    В центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок

    комментировать
    В центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок

    В центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок

    В центре Екатеринбурга заработал гигантский ледовый городок

      В центре Екатеринбурга открылся грандиозный ледовый город. Скульпторы построили главные достопримечательности в миниатюре. Это, например, здание камерного театра, старый железнодорожный вокзал и цирк.

      Большая часть композиции посвящена выставке ЭКСПО-2025. Екатеринбург как раз борется за право принимать у себя это престижное мероприятие. Еще одна зона рассказывает о предстоящем чемпионате мира по футболу. В уральской столице пройдут матчи первенства. Кроме того, посетители могут увидеть гигантский торт высотой с пятиэтажный дом. Он символизирует 295-й день рождения, который город отметит в наступающем году.

      Ледовый городок будет открыт для всех желающих до 21-го января.

      Новости по теме

      Новый год и Рождество

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru