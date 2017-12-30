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    Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом. МКС, Новый год, космонавтика, космос, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

    Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

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    Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

    Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

    Экипаж МКС поздравил россиян с наступающим Новым годом

      На Международной космической станции работает 54-я экспедиция, в состав которой входят два россиянина — Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин.

      Они рассказали о том, каково это отмечать праздник в космосе, и поделились своими впечатлениями.

      Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель: «Космос это настоящее чудо и сегодня мы хотим подарить это чудо вам, дорогие друзья, с пожеланием радости, удачи и настоящего космического здоровья».

      Александр Мисуркин, космонавт-испытатель, герой РФ: «Пусть в новом году уйдут разногласия, забудутся обиды и прекратятся споры, пусть наша страна развивается и процветает, а ваши родные и близкие всегда будут рядом. Будьте счастливы друзья».

      В Центре управлениями полетами уточнили, что космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз. Именно такое количество часовых поясов, где праздник уже наступил, пересечет космическая станция. В качестве подарка космонавты сняли клип, на котором показали всю красоту планеты из космоса.

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