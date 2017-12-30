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    Звезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников. Сирия, армия и флот РФ, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников

    Звезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников

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    Звезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников

    Звезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников

    Звезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников

      На российской авиабазе Хмеймим в Сирии высадился «звездный десант». Артисты эстрады и кино приехали в гости к военнослужащим, чтобы поздравить с наступающими праздниками.

      Несмотря на теплую погоду — сейчас в Латакии +20 — гостям удалось создать предновогоднюю атмосферу. Зара, Антон Макарский, Сергей Маховиков выступили в качестве помощников Деда Мороза и передали от российских школьников солдатам письма с пожеланиями.

      В знак благодарности военнослужащие подарили артистам главный символ мирной Сирии — спелый мандарин.

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