Звезды эстрады передали российским военным в Сирии поздравления от школьников

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии высадился «звездный десант». Артисты эстрады и кино приехали в гости к военнослужащим, чтобы поздравить с наступающими праздниками.

Несмотря на теплую погоду — сейчас в Латакии +20 — гостям удалось создать предновогоднюю атмосферу. Зара, Антон Макарский, Сергей Маховиков выступили в качестве помощников Деда Мороза и передали от российских школьников солдатам письма с пожеланиями.



В знак благодарности военнослужащие подарили артистам главный символ мирной Сирии — спелый мандарин.