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    КНДР не намерена сворачивать свою ядерную программу в 2018 году

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    КНДР не намерена сворачивать свою ядерную программу в 2018 году

    КНДР не намерена сворачивать свою ядерную программу в 2018 году

    КНДР не намерена сворачивать свою ядерную программу в 2018 году
  • Фото: Reuters © 2017, KCNA

    • КНДР в следующем году не намеревается вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы.

    Об этом в субботу сообщило северокорейское агентство ЦТАК, которое является рупором государства.

    Из сообщения северокорейского агентства ЦТАК: «Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников».

    В документе отмечается, что «успех водородной бомбы 3 сентября — великая победа, поднявшая нашу родину на уровень мировой ядерной державы», и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война, сообщает РИА Новости.

    3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен на баллистическую ракету. При этом на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1.

    смотретьСовбез ООН на экстренном заседании осудил новые ракетные испытания КНДР
    Совбез ООН на экстренном заседании осудил новые ракетные испытания КНДР
    Международное сообщество жестко отреагировало на это событие. Президент США Дональд Трамп даже не исключил применения военных мер. А Владимир Путин осудил действия Северной Кореи, отметив при этом, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик.

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