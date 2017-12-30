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    На Сахалине ликвидируют последствия циклона

    2 комментария
    • Фото: margobugaeva , sugrobf / instagram.com
    На Сахалине ликвидируют последствия циклона

    На Сахалине ликвидируют последствия циклона

    На Сахалине ликвидируют последствия циклона
  • Фото: margobugaeva , sugrobf / instagram.com

    • В МЧС сообщили, что после циклона на Сахалине обесточенными остаются три населенных пункта.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального главка МЧС, специалисты компании «Сахалинэнерго» восстановили сегодня энергоснабжение двух сел в Углегорском районе.

    Без электричества остаются жители еще трех населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

    смотретьНа Сахалине введен режим ЧС из-за погоды
    На Сахалине введен режим ЧС из-за погоды
    Напомним, в результате непогоды в трех района Сахалина был введен режим ЧС. Были повреждены около десятка линий электропередачи, что привело к отключениям подачи электричества в 40 селах и четырех городах, включая Южно-Сахалинск.

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