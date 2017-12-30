На Сахалине ликвидируют последствия циклона

В МЧС сообщили, что после циклона на Сахалине обесточенными остаются три населенных пункта.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию регионального главка МЧС, специалисты компании «Сахалинэнерго» восстановили сегодня энергоснабжение двух сел в Углегорском районе.
Без электричества остаются жители еще трех населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Напомним, в результате непогоды в трех района Сахалина был введен режим ЧС. Были повреждены около десятка линий электропередачи, что привело к отключениям подачи электричества в 40 селах и четырех городах, включая Южно-Сахалинск.
Без электричества остаются жители еще трех населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Напомним, в результате непогоды в трех района Сахалина был введен режим ЧС. Были повреждены около десятка линий электропередачи, что привело к отключениям подачи электричества в 40 селах и четырех городах, включая Южно-Сахалинск.
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