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    В Хьюстоне мужчина убил людей в автомастерской и покончил с собой

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    • Фото: @KPRC2 / twitter.com
    В Хьюстоне мужчина убил людей в автомастерской и покончил с собой

    В Хьюстоне мужчина убил людей в автомастерской и покончил с собой

    В Хьюстоне мужчина убил людей в автомастерской и покончил с собой
  • Фото: @KPRC2 / twitter.com

    • Полиция американского штата Техас ведет расследование инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Хьюстон.

    Как передает телеканал KPRC, жертвами происшествия возле авторемонтной мастерской на юго-западе Хьюстона стали 3 человека. По предварительной информации, мужчина застрелил двоих человек, а потом покончил с собой.

    Полиция выясняет все обстоятельства преступления. Местные СМИ сообщают, что убийца и сам некоторое время назад работал в этой же автомастерской. Поэтому приоритетной версией расследования считается служебный конфликт и месть бывшим коллегам.

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