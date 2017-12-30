В Хьюстоне мужчина убил людей в автомастерской и покончил с собой

Полиция американского штата Техас ведет расследование инцидента со стрельбой, произошедшего в городе Хьюстон.
Как передает телеканал KPRC, жертвами происшествия возле авторемонтной мастерской на юго-западе Хьюстона стали 3 человека. По предварительной информации, мужчина застрелил двоих человек, а потом покончил с собой.
Полиция выясняет все обстоятельства преступления. Местные СМИ сообщают, что убийца и сам некоторое время назад работал в этой же автомастерской. Поэтому приоритетной версией расследования считается служебный конфликт и месть бывшим коллегам.
Полиция выясняет все обстоятельства преступления. Местные СМИ сообщают, что убийца и сам некоторое время назад работал в этой же автомастерской. Поэтому приоритетной версией расследования считается служебный конфликт и месть бывшим коллегам.
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