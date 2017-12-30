В Бостоне 17 человек пострадали при столкновении двух трамваев

В американском Бостоне выясняют причины ДТП с участием двух трамваев.
Как передает NBC News, 17 человек были доставлены в больницу в американском городе Бостон после того, как на путях в районе станции Cedar Grove столкнулись два трамвая.
По данным СМИ еще нескольким пассажирам трамваев помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась. Местные власти приступили к расследованию причин происшествия.
По данным СМИ еще нескольким пассажирам трамваев помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась. Местные власти приступили к расследованию причин происшествия.
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