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    В Бостоне 17 человек пострадали при столкновении двух трамваев

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    • Фото: @BostonFire / twitter.com
    В Бостоне 17 человек пострадали при столкновении двух трамваев

    В Бостоне 17 человек пострадали при столкновении двух трамваев

    В Бостоне 17 человек пострадали при столкновении двух трамваев
  • Фото: @BostonFire / twitter.com

    • В американском Бостоне выясняют причины ДТП с участием двух трамваев.

    Как передает NBC News, 17 человек были доставлены в больницу в американском городе Бостон после того, как на путях в районе станции Cedar Grove столкнулись два трамвая.

    По данным СМИ еще нескольким пассажирам трамваев помощь была оказана на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась. Местные власти приступили к расследованию причин происшествия.

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