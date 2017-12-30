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    Роспотребнадзор напомнил об опасности новогодних салатов

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Роспотребнадзор напомнил об опасности новогодних салатов

    Роспотребнадзор напомнил об опасности новогодних салатов

    Роспотребнадзор напомнил об опасности новогодних салатов
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии новогодних праздников напоминает об опасности пищевых отправлений.

    В Роспотребнадзоре перед новогодними праздниками напомнили об опасности пищевых отравлений, которые могут произойти в случае длительного хранения приготовленных к новогоднему столу блюд.

    Сообщение пресс-службы Роспотребнадзора: «Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике».

    Как сообщается на сайте ведомства, причиной пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами.

    Сообщение пресс-службы Роспотребнадзора: «Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций» .

    Накануне был опубликован рейтинг самых популярных новогодних блюд в России. Первые строчки в списке заняли селедка под шубой, оливье и салат «Цезарь».

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