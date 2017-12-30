СМИ: террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

Экстремистские СМИ утверждают, что взрыв в магазине «Перекресток» в
Санкт-Петербурге совершил боевик «Исламского государства».
Как передает РИА Новости со ссылкой на сайт, занимающийся мониторингом СМИ террористов, запрещенная во множестве стран, в том числе и в РФ, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге.
В четверг СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста: стоп-кадр с видеозаписи магазинной камеры наблюдения.
Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. В одной из ячеек камеры хранения сработала самодельная бомба, которую оставил неизвестный мужчина.
18 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако президент Путин уже назвал произошедшее терактом.
В четверг СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста: стоп-кадр с видеозаписи магазинной камеры наблюдения.
Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. В одной из ячеек камеры хранения сработала самодельная бомба, которую оставил неизвестный мужчина.
18 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако президент Путин уже назвал произошедшее терактом.
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