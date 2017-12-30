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    СМИ: террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

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    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    СМИ: террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

    СМИ: террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге

    СМИ: террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Петербурге
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

    • Экстремистские СМИ утверждают, что взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге совершил боевик «Исламского государства».

    Как передает РИА Новости со ссылкой на сайт, занимающийся мониторингом СМИ террористов, запрещенная во множестве стран, в том числе и в РФ, террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге.

    В четверг СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста: стоп-кадр с видеозаписи магазинной камеры наблюдения.

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    Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. В одной из ячеек камеры хранения сработала самодельная бомба, которую оставил неизвестный мужчина.

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    18 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако президент Путин уже назвал произошедшее терактом.

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