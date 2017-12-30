МЧС предупреждает о тумане на дорогах Подмосковья

Специалисты МЧС напоминают водителям о необходимости снизить скорость и соблюдать дистанцию в связи с туманами в Московском регионе.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 30 декабря с сохранением на утро 30 декабря по Московской области местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».
Спасатели напоминают автовладельцам о том, что в условиях тумана не следует делать на дороге резких маневров, обгонов и перестроений. А пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы.
Напомним, накануне в Московском регионе также был туман, возникший из-за аномально теплой для этого времени года погоды. В пятницу в столице был зафиксирован температурный рекорд: 3,7 градуса тепла. Более теплой погоды в Москве 29 декабря не было за всю историю метеонаблюдений. Синоптики также сообщили, что жителей Московского региона ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.
Спасатели напоминают автовладельцам о том, что в условиях тумана не следует делать на дороге резких маневров, обгонов и перестроений. А пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы.
Напомним, накануне в Московском регионе также был туман, возникший из-за аномально теплой для этого времени года погоды. В пятницу в столице был зафиксирован температурный рекорд: 3,7 градуса тепла. Более теплой погоды в Москве 29 декабря не было за всю историю метеонаблюдений. Синоптики также сообщили, что жителей Московского региона ждет самый бесснежный за 68 лет Новый год. Температура 31 декабря будет держаться выше нуля.
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