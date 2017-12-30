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    В Швеции неизвестные взорвали полицейский автомобиль

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    • Фото: Reuters © 2017, Johan Nilsson
    В Швеции неизвестные взорвали полицейский автомобиль

    В Швеции неизвестные взорвали полицейский автомобиль

    В Швеции неизвестные взорвали полицейский автомобиль
  • Фото: Reuters © 2017, Johan Nilsson

    • Шведская полиция задержала злоумышленников, подорвавших служебный автомобиль у полицейского участка в городе Мальмё.

    В полиции шведского города Мальмё сообщили, что в результате взрыва возле отделения полиции никто не пострадал.

    Сообщение пресс-службы управления полиции Мальмё: «Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была взорвана. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Никто не пострадал».

    Подозреваемые были задержаны примерно спустя полтора часа после происшествия. Двоих задержанных мужчин допрашивают.




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