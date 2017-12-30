В Швеции неизвестные взорвали полицейский автомобиль

Polisens presstalesperson Fredrik Bratt: «Någon har placerat någon form av explosivt föremål på bilen»https://t.co/DLTtLAZho4 pic.twitter.com/Op1aln5BLm — Expressen (@Expressen) 29 декабря 2017 г.

В полиции шведского города Мальмё сообщили, что в результате взрыва возле отделения полиции никто не пострадал.: «Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была взорвана. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Никто не пострадал».Подозреваемые были задержаны примерно спустя полтора часа после происшествия. Двоих задержанных мужчин допрашивают.