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    Тверская и часть улиц в центре Москвы на 5 дней стали пешеходными

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    • Фото: Лысцева Марина / ТАСС
    Тверская и часть улиц в центре Москвы на 5 дней стали пешеходными

    Тверская и часть улиц в центре Москвы на 5 дней стали пешеходными

    Тверская и часть улиц в центре Москвы на 5 дней стали пешеходными
  • Фото: Лысцева Марина / ТАСС

    • Центральные улицы Москвы закрыли на 5 дней для проезда автомобилей, в связи с новогодними праздниками.

    В полночь субботы десятки улиц в центре столицы закрыли для движения транспорта. Пешеходными до 3 декабря стали Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, Моховая улица от Воздвиженки до Большой Никитской, Охотный ряд, Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский спуск, Большой Москворцеский мост, Петровские линии, Рахмановский переулок, Театральный проезд на участке от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, а также сама Неглинная улица, Малая Дмитровка, Крапивенский переулок и Петровка на протяжении от Театрального проезда до Дмитровского переулка.

    Для движения транспорта также закрыты участки Благовещенского, Старопименовского, Мамоновского, Малого Палашевского, Леонтьевского, Малого и Большого Гнездиковского, Настасьинского, Брюсова, Никитского, Георгиевского, Газетного и Сытинского переулков.

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