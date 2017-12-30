Пентагон: США продолжают уговаривать Турцию не покупать российские системы С-400

В Пентагоне все еще надеются отговорить Турцию от приобретения у России комплексов противовоздушной и противоракетной обороны.
Джонни Майкл, сотрудник пресс-службы Минобороны СШ: «Мы довели до турецких должностных лиц свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400. Мы уверены, что наиболее оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции от полного спектра угроз в ее регионе остается оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны. Мы поддерживаем открытый диалог с Анкарой по данному вопросу и подчеркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем».
Подписание контракта о приобретении Турцией у России С-400 состоялось ранее в Анкаре, пишет ТАСС. 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем ПВО/ПРО и внесла за них задаток. А гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Турция покупает у России четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Ранее президент Эрдоган не раз подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров Турции и России о поставке комплексов.
Подписание контракта о приобретении Турцией у России С-400 состоялось ранее в Анкаре, пишет ТАСС. 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем ПВО/ПРО и внесла за них задаток. А гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Турция покупает у России четыре дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Ранее президент Эрдоган не раз подчеркивал, что не понимает беспокойства США из-за переговоров Турции и России о поставке комплексов.
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