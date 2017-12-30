Умерла американская писательница Сью Графтон

Автор цикла книг о детективе Кинси Милхоун скончалась в США в возрасте 77 лет.
Причиной смерти популярной американской писательницы Сью Графтон стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении последних лет.
Джейми Графтон, дочь писательницы: «Хотя мы все знали, что кончина неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно несколько дней назад, однако затем все стало развиваться стремительно. Она всегда обещала продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью».
Сью Графтон, дочь писателя, начала писать книги еще в 1960-е годы, как только ей исполнилось 18. Известность автору принес цикл детективных романов о частном детективе Кинси Милхоун, которая расследует преступления в вымышленном американском городке. Серия включает 25 книг, последняя из которых опубликована в августе этого года, пишет ТАСС. Цикл книг и расследуемых детективом преступлений привязан к алфавиту: каждой букве соответствовал один из романов. По словам дочери писательницы, опубликованным в на странице Сью Графтон в Facebook, ее алфавит прервался на букве Y.
Книги Сью Графтон изданы в 28 странах, включая Россию. На протяжении всей жизни писательница принципиально отказывалась продавать права на экранизацию книг из-за своего опыта работы сценаристом в Голливуде.
Джейми Графтон, дочь писательницы: «Хотя мы все знали, что кончина неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно несколько дней назад, однако затем все стало развиваться стремительно. Она всегда обещала продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью».
Сью Графтон, дочь писателя, начала писать книги еще в 1960-е годы, как только ей исполнилось 18. Известность автору принес цикл детективных романов о частном детективе Кинси Милхоун, которая расследует преступления в вымышленном американском городке. Серия включает 25 книг, последняя из которых опубликована в августе этого года, пишет ТАСС. Цикл книг и расследуемых детективом преступлений привязан к алфавиту: каждой букве соответствовал один из романов. По словам дочери писательницы, опубликованным в на странице Сью Графтон в Facebook, ее алфавит прервался на букве Y.
Книги Сью Графтон изданы в 28 странах, включая Россию. На протяжении всей жизни писательница принципиально отказывалась продавать права на экранизацию книг из-за своего опыта работы сценаристом в Голливуде.
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