В Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

Incendio afectó una unidad de la refinería Amuay https://t.co/zH6OkBzBha — Runrunes (@RunRunesWeb) 29 декабря 2017 г.

Как передает РИА, пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay. Причины возникновения возгорания пока не известны. На кадрах с места происшествия видны густые клубы черного дыма, столбом поднимающегося к небу. Столб дыма виден на расстоянии нескольких километров.В среду взрыв и пожар произошли на другом крупном НПЗ Cardon в венесуэльском штате Фалькон. Два человека были госпитализированы в критическом состоянии.Многие штаты Венесуэлы сейчас испытывают дефицит бензина. Пожары на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны могут усугубить ситуацию.