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    В Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Венесуэла, заводы и фабрики, нефть, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

    В Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

    1 комментарий
    • Фото: @AlbertoRT51 , @juliuscastro / twitter.com
    В Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

    В Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов

    В Венесуэле пылает один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
    • Фото: @AlbertoRT51 , @juliuscastro / twitter.com

      • На крупнейшем в Венесуэле НПЗ Amuay произошел пожар.

      Как передает РИА, пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay. Причины возникновения возгорания пока не известны. На кадрах с места происшествия видны густые клубы черного дыма, столбом поднимающегося к небу. Столб дыма виден на расстоянии нескольких километров.

      В среду взрыв и пожар произошли на другом крупном НПЗ Cardon в венесуэльском штате Фалькон. Два человека были госпитализированы в критическом состоянии.

      Многие штаты Венесуэлы сейчас испытывают дефицит бензина. Пожары на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах страны могут усугубить ситуацию.



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