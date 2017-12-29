Президентские выборы в Либерии выиграл экс-футболист Джордж Веа

Избранным президентом Либерии официально объявлен известный в прошлом футболист Джордж Веа.
Национальная избирательная комиссия объявила результаты второго тура президентских выборов, состоявшихся 26 декабря. Джордж Веа набрал 61,5% голосов. Его соперник вице-президент Джозеф Боакай получил 38,5% голосов, пишет ТАСС.
С 1985 до 2003 года Джордж Веа выступал за «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Марсель», «Милан», «Челси». Становился чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка Франции, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Англии. В 1995 году Веа первым среди африканских футболистов завоевал «Золотой мяч». В том же году он был признан лучшим игроком по версии ФИФА, трижды становился лучшим игроком года Африки.
В 2004 году Веа основал политическую партию «Конгресс за демократические перемены». Дважды выставлял свою кандидатуру на выборах президента (в 2005 и 2011 годы). В 2017 году по итогам первого тура Веа занял первое место с результатом 38,4%.
С 1985 до 2003 года Джордж Веа выступал за «Монако», «Пари Сен-Жермен» и «Марсель», «Милан», «Челси». Становился чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка Франции, двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Англии. В 1995 году Веа первым среди африканских футболистов завоевал «Золотой мяч». В том же году он был признан лучшим игроком по версии ФИФА, трижды становился лучшим игроком года Африки.
В 2004 году Веа основал политическую партию «Конгресс за демократические перемены». Дважды выставлял свою кандидатуру на выборах президента (в 2005 и 2011 годы). В 2017 году по итогам первого тура Веа занял первое место с результатом 38,4%.
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