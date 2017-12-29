Молодежная сборная РФ по хоккею вышла в плей-офф ЧМ

В третьем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею молодежная сборная России одержала победу над сборной Белоруссии.
Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) нанесла поражение команде Белоруссии, гарантировав себе в плей-офф чемпионата мира, который проходит в США.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забили Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13), Клим Костин (24 и 49) и Артур Каюмов (45). У белорусской сборной шайбами отметились Дмитрий Дерябин (43) и Сергей Пищук (51).
В заключительном матче группового этапа россияне в ночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени сыграют со шведами. Сейчас у сборной России 6 очков, пишет РИА Новости.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забили Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13), Клим Костин (24 и 49) и Артур Каюмов (45). У белорусской сборной шайбами отметились Дмитрий Дерябин (43) и Сергей Пищук (51).
В заключительном матче группового этапа россияне в ночь с 31 декабря на 1 января по московскому времени сыграют со шведами. Сейчас у сборной России 6 очков, пишет РИА Новости.
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