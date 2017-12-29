Освобожденных ДНР и ЛНР украинских пленных заподозрили в дезертирстве

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что среди освобожденных из плена в Донбассе украинских военных есть подозреваемые в дезертирстве.
Всего, по словам советника Порошенко, 14 из 73 освобожденных военных стали фигурантами уголовных дел.
Юрий Бирюков, советник президента Украины: «Все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“. Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей».
При этом Бирюков отметил, что изначально подозреваемых в дезертирстве планировали отделить от остальных и доставить в киевский аэропорт Жуляны, однако вмешалась погода. В результате всех освобожденных военных привезли в аэропорт Борисполь. Позднее же, по словам советника Порошенко, фигурантов уголовных дел решили не разделять «из гуманных соображений по отношению к родственникам».
Также Бирюков в своем Facebook заявил, что на подозреваемых не распространяется норма о выплате материальной помощи до окончательного решения суда.
Напомним, крупнейший с начала конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся 27 декабря. До этого обмена пленными не было 14 месяцев. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. В результате Киев передал ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики Донбасса освободили 73 украинских пленных.
Юрий Бирюков, советник президента Украины: «Все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“. Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей».
При этом Бирюков отметил, что изначально подозреваемых в дезертирстве планировали отделить от остальных и доставить в киевский аэропорт Жуляны, однако вмешалась погода. В результате всех освобожденных военных привезли в аэропорт Борисполь. Позднее же, по словам советника Порошенко, фигурантов уголовных дел решили не разделять «из гуманных соображений по отношению к родственникам».
Также Бирюков в своем Facebook заявил, что на подозреваемых не распространяется норма о выплате материальной помощи до окончательного решения суда.
Напомним, крупнейший с начала конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся 27 декабря. До этого обмена пленными не было 14 месяцев. Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как представитель Киева Виктор Медведчук обратился за помощью к Владимиру Путину. В результате Киев передал ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики Донбасса освободили 73 украинских пленных.
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