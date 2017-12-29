Эрмитажу подарили бесподобное французское платье эпохи ар-деко

Сегодня в Эрмитаже подвели итоги уходящего года и хвастаются подарками.

В Гербовом зале Зимнего дворца выставили платье эпохи ар-деко, сшитое во Франции в начале ХХ века. Это платье прямого покроя, выполненное из тонкого шелкового тюля и декорировано пайетками. Черным венецианским бисером украшен низ платья. Эрмитаж получил его в дар недавно. Его преподнесла известный эксперт и историк моды графиня Кристиана Маргарита Франсуаза Шади-Брешар.



Платье станет частью коллекции современного костюма отдела истории русской культуры. И посетители смогут увидеть его в хранительном центре «Старая деревня».