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    Эрмитажу подарили бесподобное французское платье эпохи ар-деко. Санкт-Петербург, Эрмитаж, выставки и музеи, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрмитажу подарили бесподобное французское платье эпохи ар-деко

    Эрмитажу подарили бесподобное французское платье эпохи ар-деко

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    Эрмитажу подарили бесподобное французское платье эпохи ар-деко

    Эрмитажу подарили бесподобное французское платье эпохи <nobr>ар-деко</nobr>

      Сегодня в Эрмитаже подвели итоги уходящего года и хвастаются подарками.

      В Гербовом зале Зимнего дворца выставили платье эпохи ар-деко, сшитое во Франции в начале ХХ века. Это платье прямого покроя, выполненное из тонкого шелкового тюля и декорировано пайетками. Черным венецианским бисером украшен низ платья. Эрмитаж получил его в дар недавно. Его преподнесла известный эксперт и историк моды графиня Кристиана Маргарита Франсуаза Шади-Брешар.

      Платье станет частью коллекции современного костюма отдела истории русской культуры. И посетители смогут увидеть его в хранительном центре «Старая деревня».

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