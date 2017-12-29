Названа худшая работа в области IT

Американка, работавшая в Facebook, рассказала о самой тяжелой работе в сфере технологий.
О своей работе модератором контента в Facebook Сара Катц рассказала изданию The Wall Street Journal. Задача Катц заключалась в том, чтобы ежедневно отслеживать до 8 тысяч записей в соцсети, искать и блокировать сообщения, фотографии и видео, которые разжигают рознь или призывают к насилию.
По словам 27-летней женщины, это самая грязная и тяжелая работа в отрасли, так как Facebook ежедневно получает более миллиона жалоб на контент, который нарушает правила соцсети. Все угрозы и оскорбления, а также видео, на которых пользователи снимают зверства и насилие, в том числе над детьми, должны просматривать люди, так как искусственный интеллект еще не справляется с задачей отсеять нежелательный контент.
Катц рассказала, что ее коллеги-модераторы спасаются черным юмором. Кроме того, как заявляют в Facebook, у модераторов есть возможность в любое время на работе пойти к психологу. Однако большинство сотрудников все равно не задерживаются на этой работе больше года. Некоторые, по словам Катц, бросают работу после первого дня. Сама Катц ушла с этой работы в 2016 году. Женщина отмечает, что Facebook не нанимает модераторов в штат, а набирает из кадровых агентств, так что их зарплата сравнительно низкая: от 13 до 28 долларов в час.
Издание отмечает, что к концу декабря Facebook нанял более 7 тысяч модераторов контента и за следующий год планирует увеличить количество сотрудников вдвое. В действительности контент-менеджеров может быть в несколько раз больше из-за того, что их устраивают на работу через кадровые агентства. Основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил серьезность своих намерений после того, как сенат США предъявил соцсети претензии, связанные с якобы обнаруженными в Facebook российскими ботами и российской политической рекламой, которая повлияла на выборы президента США.
По словам 27-летней женщины, это самая грязная и тяжелая работа в отрасли, так как Facebook ежедневно получает более миллиона жалоб на контент, который нарушает правила соцсети. Все угрозы и оскорбления, а также видео, на которых пользователи снимают зверства и насилие, в том числе над детьми, должны просматривать люди, так как искусственный интеллект еще не справляется с задачей отсеять нежелательный контент.
Катц рассказала, что ее коллеги-модераторы спасаются черным юмором. Кроме того, как заявляют в Facebook, у модераторов есть возможность в любое время на работе пойти к психологу. Однако большинство сотрудников все равно не задерживаются на этой работе больше года. Некоторые, по словам Катц, бросают работу после первого дня. Сама Катц ушла с этой работы в 2016 году. Женщина отмечает, что Facebook не нанимает модераторов в штат, а набирает из кадровых агентств, так что их зарплата сравнительно низкая: от 13 до 28 долларов в час.
Издание отмечает, что к концу декабря Facebook нанял более 7 тысяч модераторов контента и за следующий год планирует увеличить количество сотрудников вдвое. В действительности контент-менеджеров может быть в несколько раз больше из-за того, что их устраивают на работу через кадровые агентства. Основатель Facebook Марк Цукерберг подтвердил серьезность своих намерений после того, как сенат США предъявил соцсети претензии, связанные с якобы обнаруженными в Facebook российскими ботами и российской политической рекламой, которая повлияла на выборы президента США.
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