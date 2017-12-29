НТВ-видение
ТВ-Эфир
НТВ-видение
    •  
    Очевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве. автобусы, ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве

    Очевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве

    12 комментариев
    • Фото: youtube.com
    Очевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве

    Очевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве

    Очевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве
    • Фото: youtube.com

      • На Youtube появилось видео, на котором видно, как рейсовый автобус въезжает в остановку возле метро «Сходненская» в Москве.

      Момент столкновения автобуса с остановкой записала камера видеорегистратора, установленная в автомобиле одного из участников дорожного движения. На камере видно, как рейсовый автобус поворачивает на перекрестке и медленно наезжает на пешеходов. Рядом с остановкой была припаркована черная Daewoo. Автобус и иномарка столкнулись. Видно, что Daewoo с помятым багажником отъезжает в сторону и паркуется через несколько метров.

      Ранее СМИ также опубликовали видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса. На кадрах видно, как водитель — 57-летний Судоуров Раджабали — поворачивает руль в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно. Затем с удивлением смотрит вниз и хватается за голову.

      Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление у автобуса были в норме, а водитель перед выходом на линию прошел необходимый медицинский контроль и хорошо себя чувствовал.

      Полиция сейчас изучает записи с уличных камер видеонаблюдения. Кадры помогут восстановить истинную картину произошедшего. В СК РФ сообщали, что аварию мог спровоцировать водитель черной Daewoo, которому была выдана лицензия таксиста. Он задержан.

      смотретьАвтобус сбил людей на остановке в Москве
      Автобус сбил людей на остановке в Москве
      Жертв удалось избежать. Пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Их жизни ничто не угрожает. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru