Очевидец выложил в Сеть видео наезда автобуса на остановку с людьми в Москве

На Youtube появилось видео, на котором видно, как рейсовый автобус въезжает в остановку возле метро «Сходненская» в Москве.
Момент столкновения автобуса с остановкой записала камера видеорегистратора, установленная в автомобиле одного из участников дорожного движения. На камере видно, как рейсовый автобус поворачивает на перекрестке и медленно наезжает на пешеходов. Рядом с остановкой была припаркована черная Daewoo. Автобус и иномарка столкнулись. Видно, что Daewoo с помятым багажником отъезжает в сторону и паркуется через несколько метров.
Ранее СМИ также опубликовали видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса. На кадрах видно, как водитель — 57-летний Судоуров Раджабали — поворачивает руль в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно. Затем с удивлением смотрит вниз и хватается за голову.
Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление у автобуса были в норме, а водитель перед выходом на линию прошел необходимый медицинский контроль и хорошо себя чувствовал.
Полиция сейчас изучает записи с уличных камер видеонаблюдения. Кадры помогут восстановить истинную картину произошедшего. В СК РФ сообщали, что аварию мог спровоцировать водитель черной Daewoo, которому была выдана лицензия таксиста. Он задержан.
Жертв удалось избежать. Пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Их жизни ничто не угрожает. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Ранее СМИ также опубликовали видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса. На кадрах видно, как водитель — 57-летний Судоуров Раджабали — поворачивает руль в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно. Затем с удивлением смотрит вниз и хватается за голову.
Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление у автобуса были в норме, а водитель перед выходом на линию прошел необходимый медицинский контроль и хорошо себя чувствовал.
Полиция сейчас изучает записи с уличных камер видеонаблюдения. Кадры помогут восстановить истинную картину произошедшего. В СК РФ сообщали, что аварию мог спровоцировать водитель черной Daewoo, которому была выдана лицензия таксиста. Он задержан.
Жертв удалось избежать. Пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. Их жизни ничто не угрожает. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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