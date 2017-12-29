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    Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    <nobr>Экс-главу</nobr> Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии

    Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии

    <nobr>Экс-главу</nobr> Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу о бывшего директора Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в хищении почти 500 миллионов рублей.

    Суд признал Безделова виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.

    Также отмечается, что семеро сообщников Безделова получили от двух до восьми лет лишения свободы. Вместе с тем статью об организация преступного сообщества суд из обвинения исключил.

    смотретьЭкс-глава Росграницы Безделов потратил бюджетные миллионы на недвижимость за рубежом
    Экс-глава Росграницы Безделов потратил бюджетные миллионы на недвижимость за рубежом
    Напомним, с сентября 2009 года по май 2013 года Безделов с сообщниками похитили и легализовали бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей. После экс-чиновник долгое время скрывался от правосудия за границей — в Италии, но в итоге был экстрадирован и арестован в России.

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