Экс-главу Росграницы Безделова приговорили к девяти годам колонии

Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу о бывшего директора Росграницы Дмитрия Безделова, обвиняемого в хищении почти 500 миллионов рублей.
Суд признал Безделова виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.
Также отмечается, что семеро сообщников Безделова получили от двух до восьми лет лишения свободы. Вместе с тем статью об организация преступного сообщества суд из обвинения исключил.
Напомним, с сентября 2009 года по май 2013 года Безделов с сообщниками похитили и легализовали бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей. После экс-чиновник долгое время скрывался от правосудия за границей — в Италии, но в итоге был экстрадирован и арестован в России.
Также отмечается, что семеро сообщников Безделова получили от двух до восьми лет лишения свободы. Вместе с тем статью об организация преступного сообщества суд из обвинения исключил.
Напомним, с сентября 2009 года по май 2013 года Безделов с сообщниками похитили и легализовали бюджетные средства на сумму более 490 млн рублей. После экс-чиновник долгое время скрывался от правосудия за границей — в Италии, но в итоге был экстрадирован и арестован в России.
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