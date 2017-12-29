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    Путин избавил россиян от долгов по налогам

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин избавил россиян от долгов по налогам

    Путин избавил россиян от долгов по налогам

    Путин избавил россиян от долгов по налогам
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Владимир Путин подписал закон о списании физлицам и индивидуальным предпринимателям долгов по налогам и взносам, накопленных до 2015 года.

    В законе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что ряд долгов россиян являются безнадежными к взысканию. В связи с этим решено списать недоимки по имущественным налогам (на землю, недвижимость, транспорт), которые образовались у граждан до 1 января 2015 года.

    Также закон о налоговой амнистии коснется долгов по страховым взносам индивидуальных предпринимателей и занимающихся частной практикой лиц (адвокатов, нотариусов), накопившихся к 1 января 2017 года. Исключение сделали для налога на добычу полезных ископаемых, акцизы и таможенный НДС.

    Кроме того, пенсионеров, инвалидов и ветеранов решено освободить от земельного налога на участок в 6 соток. Платить придется только за излишки земли сверх этой площади. Однако коснется норма лишь одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

    Напомним, с предложением списать долги президент выступил на большой пресс-конференции 14 декабря. Глава государства подчеркнул, что некоторые долги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства. Всего спишут примерно 41 млрд рублей.

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