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    В Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель. образование, скандалы, соцсети, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель

    В Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель

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    • Фото: youtube.com / Носова Елена Алексеевна
    В Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель

    В Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель

    В Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель
    • Фото: youtube.com / Носова Елена Алексеевна

      • Учительница биологии школы №4 Сочи Елена Носова, снявшая и выложившая в интернет видеозапись, где она жаловалась на плохое состояние помещений школы, уволена за «повторное грубое нарушение школьного устава».

      На видеозаписи учительница Елена Носова рассказывает о плачевном состоянии школьном помещении, в котором вынуждены учиться дети. Видно, что в кабинете биологии сломаны дверь, парты, стулья. Мест на всех школьников не хватает. Выложенный в соцсети ролик вызвал широкий резонанс, а преподавателя через какое-то время уволили из школы.

      В управлении по образованию и науке администрации Сочи сообщили РИА Новости, что Носова уволена за «грубое нарушение школьного устава». В ведомстве добавили, что описанная учительницей ситуация «явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете №401 школы №4».

      Сочинские власти обвинили учительницу в полном отсутствии дисциплины на уроках и безучастности к происходящему.

      Управление по образованию и науке администрации г. Сочи: «Учебная мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания. В 2018 году администрацией школы осуществлен заказ на покупку учебной мебели на сумму 700 тысяч рублей. Не снимаем вину и с педагогов, работавших в данном кабинете, в том числе и учителя Носовой Е. А., которая как „борец за справедливость“, продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации. А за кадром мы понимаем: полное отсутствие дисциплины на уроке, образовательный процесс сведен к нулю, а об уважении к учителю, видимо, речь и вовсе не идет».

      Однако сразу после увольнения учителя в кабинетах начался ремонт. «Вся старая и поломанная мебель вынесена и ведется ремонт двери», — отметили в ведомстве.

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