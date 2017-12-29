В Сочи уволили учительницу за видео про сломанную в классах мебель

Учительница биологии школы №4 Сочи Елена Носова, снявшая и выложившая в интернет видеозапись, где она жаловалась на плохое состояние помещений школы, уволена за «повторное грубое нарушение школьного устава».
На видеозаписи учительница Елена Носова рассказывает о плачевном состоянии школьном помещении, в котором вынуждены учиться дети. Видно, что в кабинете биологии сломаны дверь, парты, стулья. Мест на всех школьников не хватает. Выложенный в соцсети ролик вызвал широкий резонанс, а преподавателя через какое-то время уволили из школы.
В управлении по образованию и науке администрации Сочи сообщили РИА Новости, что Носова уволена за «грубое нарушение школьного устава». В ведомстве добавили, что описанная учительницей ситуация «явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете №401 школы №4».
Сочинские власти обвинили учительницу в полном отсутствии дисциплины на уроках и безучастности к происходящему.
Управление по образованию и науке администрации г. Сочи: «Учебная мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания. В 2018 году администрацией школы осуществлен заказ на покупку учебной мебели на сумму 700 тысяч рублей. Не снимаем вину и с педагогов, работавших в данном кабинете, в том числе и учителя Носовой Е. А., которая как „борец за справедливость“, продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации. А за кадром мы понимаем: полное отсутствие дисциплины на уроке, образовательный процесс сведен к нулю, а об уважении к учителю, видимо, речь и вовсе не идет».
Однако сразу после увольнения учителя в кабинетах начался ремонт. «Вся старая и поломанная мебель вынесена и ведется ремонт двери», — отметили в ведомстве.
В управлении по образованию и науке администрации Сочи сообщили РИА Новости, что Носова уволена за «грубое нарушение школьного устава». В ведомстве добавили, что описанная учительницей ситуация «явилась следствием бесконтрольного и вандального поведения обучающихся на уроках в кабинете №401 школы №4».
Сочинские власти обвинили учительницу в полном отсутствии дисциплины на уроках и безучастности к происходящему.
Управление по образованию и науке администрации г. Сочи: «Учебная мебель, продемонстрированная в ролике, предназначалась для списания. В 2018 году администрацией школы осуществлен заказ на покупку учебной мебели на сумму 700 тысяч рублей. Не снимаем вину и с педагогов, работавших в данном кабинете, в том числе и учителя Носовой Е. А., которая как „борец за справедливость“, продемонстрировала свою полную отстраненность, безучастность и бездействие в данной ситуации. А за кадром мы понимаем: полное отсутствие дисциплины на уроке, образовательный процесс сведен к нулю, а об уважении к учителю, видимо, речь и вовсе не идет».
Однако сразу после увольнения учителя в кабинетах начался ремонт. «Вся старая и поломанная мебель вынесена и ведется ремонт двери», — отметили в ведомстве.
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