В ДТП с двумя легковушками под Пензой погибли четыре человека

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Пензенской области.
По предварительным данным, на 543-м км федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Mercedes и «ВАЗ 2107». В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и трое его пассажиров — две женщины 1947-го и 1967 года рождения и девочка 14 лет.
Водителю Mercedes и двум его пассажирам на месте происшествия оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась, сообщается на сайте УГИБДД по региону.
Обстоятельства и причины выясняются.
Водителю Mercedes и двум его пассажирам на месте происшествия оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась, сообщается на сайте УГИБДД по региону.
Обстоятельства и причины выясняются.
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