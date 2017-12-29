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    В ДТП с двумя легковушками под Пензой погибли четыре человека

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    • Фото: autonews58 / vk.com
    В ДТП с двумя легковушками под Пензой погибли четыре человека

    В ДТП с двумя легковушками под Пензой погибли четыре человека

    В ДТП с двумя легковушками под Пензой погибли четыре человека
  • Фото: autonews58 / vk.com

    • Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Пензенской области.

    По предварительным данным, на 543-м км федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили Mercedes и «ВАЗ 2107». В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и трое его пассажиров — две женщины 1947-го и 1967 года рождения и девочка 14 лет.

    Водителю Mercedes и двум его пассажирам на месте происшествия оказали медицинскую помощь. Госпитализация им не потребовалась, сообщается на сайте УГИБДД по региону.

    Обстоятельства и причины выясняются.

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