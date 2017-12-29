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    Воспитанникам петербургских детдомов подарили путешествие в Рождество. Новый год, Рождество, Санкт-Петербург, дети и подростки, музыка и музыканты, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоспитанникам петербургских детдомов подарили путешествие в Рождество

    Воспитанникам петербургских детдомов подарили путешествие в Рождество

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    Воспитанникам петербургских детдомов подарили путешествие в Рождество

    Воспитанникам петербургских детдомов подарили путешествие в Рождество

      В одном из городских кинотеатров Петербурга прошел благотворительный спектакль.

      Почти полторы тысячи детей — воспитанники детских домов, ребята с особенностями развития и те, кто не всегда может позволить себе праздник, попали в настоящую волшебную сказку «Похищенное Рождество».

      Новогодняя постановка рассказывает гостям о вечных ценностях: о любви, о дружбе и взаимопомощи. По словам руководителя школы джаза и мюзикла (именно она и является инициатором акции), эта сказка никого не оставляет равнодушным, ни актеров, ни зрителей.

      На представление приглашают детей из областных детских домов Всеволожска, Тосно и Гатчины. Помимо спектакля гостям дарят новогодние подарки и сладости. В этом году благотворительная акция прошла уже в пятый раз.

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