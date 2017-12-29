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    ХК «Авангард» расстался с главным тренером

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    ХК «Авангард» расстался с главным тренером

    ХК «Авангард» расстался с главным тренером

    ХК «Авангард» расстался с главным тренером
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Андрей Скабелка отправлен в отставку с поста наставника омского «Авангарда».

    В пресс-службе хоккейного клуба объяснили, что рассчитывали на длительное сотрудничество с 46-летним специалистом, однако сейчас как болельщиков, так и руководство «не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице».

    В связи с этим в «Авангарде» заявили о необходимости «качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф». Имя нового главного тренера в клубе пообещали назвать в ближайшее время.

    Андрей Скабелка возглавил «Авангард» в марте 2017 года. Сейчас омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 74 очка в 46 матчах.

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