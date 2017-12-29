ХК «Авангард» расстался с главным тренером

Андрей Скабелка отправлен в отставку с поста наставника омского «Авангарда».
В пресс-службе хоккейного клуба объяснили, что рассчитывали на длительное сотрудничество с 46-летним специалистом, однако сейчас как болельщиков, так и руководство «не устраивают ни качество игры, ни положение команды в турнирной таблице».
В связи с этим в «Авангарде» заявили о необходимости «качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф». Имя нового главного тренера в клубе пообещали назвать в ближайшее время.
Андрей Скабелка возглавил «Авангард» в марте 2017 года. Сейчас омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 74 очка в 46 матчах.
В связи с этим в «Авангарде» заявили о необходимости «качественных изменений для исправления ситуации и последовательной подготовки к матчам плей-офф». Имя нового главного тренера в клубе пообещали назвать в ближайшее время.
Андрей Скабелка возглавил «Авангард» в марте 2017 года. Сейчас омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 74 очка в 46 матчах.
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