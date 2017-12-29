Эксперты определили самые популярные слова года. У петербуржцев первое место в списке занимает реновация, а далее следуют биткойн, криптовалюта, хайп, баттл, фейк, допинг и даже токсичность и безвиз.
Объявив слово года, филологи неожиданно обострили давний спор москвичей и петербуржцев. На вершину лингвистического Олимпа поместили название программы расселения хрущёвок. Реновацию, так громко стартовавшую в столице и так тихо буксующую на берегах Невы.
Светлана Друговейко-Должанская, член экспертного совета конкурса «Слово года — 2017»: «Надо сказать, мы были изумлены тем, что реновация возглавила рейтинг. Было подумали, что это москвичи за него проголосовали в едином порыве. Но отнюдь не так».
Кроме того, в моду неожиданно вошли рэп-поединки. И в клубах, и в кулуарах парламента. Депутаты Андрей Анохин и Максим Резник превратили баттлы в политический инструмент. О допинге ни одного панча не сочинили. Хотя в городе обсуждали отстранение петербургская скелетонистка Мария Орлова от Олимпийских игр. Она вместе с другими российскими спортсменами боролась в международных судах, а петербургскую Фемиду пыталась очаровать блокадница Флора Геращенко.
Флора Геращенко, житель блокадного Ленинграда: «Я просто случайно узнала имя адвоката, я с ним связалась. Илья Борисович Ремесло даже не поверил, что я блокадница. Он думал, что я фейк».
После ее заявления в Петербурге слово фейк можно было услышать и на лавочках возле парадных, и в телеэфирах. Вероятно, битва блокадницы с бароном Маннергеймом сказалась на переносе доски военачальнику. Замыкают список безвиз и домогательство. Но эти слова в Петербурге произносили всё же редко.
Светлана Друговейко-Должанская, член экспертного совета конкурса «Слово года — 2017»: «Наверное, это можно связать с тем, что наш город — это вообще такая вещь в себе. Мы гораздо в большей степени живем не тем, что происходит во всей стране в целом. Петербург такой особенный город, точнее, претендующий на некую особость».
Корреспондент Юлия Сударева специально для НТВ изучила словарный запас петербуржцев.
Светлана Друговейко-Должанская, член экспертного совета конкурса «Слово года — 2017»: «Надо сказать, мы были изумлены тем, что реновация возглавила рейтинг. Было подумали, что это москвичи за него проголосовали в едином порыве. Но отнюдь не так».
Кроме того, в моду неожиданно вошли рэп-поединки. И в клубах, и в кулуарах парламента. Депутаты Андрей Анохин и Максим Резник превратили баттлы в политический инструмент. О допинге ни одного панча не сочинили. Хотя в городе обсуждали отстранение петербургская скелетонистка Мария Орлова от Олимпийских игр. Она вместе с другими российскими спортсменами боролась в международных судах, а петербургскую Фемиду пыталась очаровать блокадница Флора Геращенко.
Флора Геращенко, житель блокадного Ленинграда: «Я просто случайно узнала имя адвоката, я с ним связалась. Илья Борисович Ремесло даже не поверил, что я блокадница. Он думал, что я фейк».
После ее заявления в Петербурге слово фейк можно было услышать и на лавочках возле парадных, и в телеэфирах. Вероятно, битва блокадницы с бароном Маннергеймом сказалась на переносе доски военачальнику. Замыкают список безвиз и домогательство. Но эти слова в Петербурге произносили всё же редко.
Светлана Друговейко-Должанская, член экспертного совета конкурса «Слово года — 2017»: «Наверное, это можно связать с тем, что наш город — это вообще такая вещь в себе. Мы гораздо в большей степени живем не тем, что происходит во всей стране в целом. Петербург такой особенный город, точнее, претендующий на некую особость».
Корреспондент Юлия Сударева специально для НТВ изучила словарный запас петербуржцев.
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