Вплоть до пожизненного: Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

Президент РФ подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения.
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о повышении ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о терроризме.
Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет и штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы.
Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу в течение семи дней после публикации.
Накануне Владимир Путин поручил главе ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.
Напомним, что два дня назад теракт произошел в Санкт-Петербурге, где в магазине «Перекресток» взорвалась бомба, заложенная в ячейку камеры хранения. Предполагаемый террорист, попавший на записи камер наблюдения, до сих пор скрывается.
Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет и штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы.
Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу в течение семи дней после публикации.
Накануне Владимир Путин поручил главе ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.
Напомним, что два дня назад теракт произошел в Санкт-Петербурге, где в магазине «Перекресток» взорвалась бомба, заложенная в ячейку камеры хранения. Предполагаемый террорист, попавший на записи камер наблюдения, до сих пор скрывается.
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