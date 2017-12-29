НТВ-видение
ТВ-Эфир
НТВ-видение
    •  

    Вплоть до пожизненного: Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

    11 комментариев
    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    Вплоть до пожизненного: Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

    Вплоть до пожизненного: Путин ужесточил наказание за вербовку террористов

    Вплоть до пожизненного: Путин ужесточил наказание за вербовку террористов
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Президент РФ подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения.

    В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о повышении ответственности за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ о терроризме.

    Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет и штрафом от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы.

    Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу в течение семи дней после публикации.

    Накануне Владимир Путин поручил главе ФСБ при задержании террористов действовать в рамках закона, но при угрозе жизни правоохранителей в плен никого не брать, а ликвидировать преступников на месте.

    смотретьПодозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
    Напомним, что два дня назад теракт произошел в Санкт-Петербурге, где в магазине «Перекресток» взорвалась бомба, заложенная в ячейку камеры хранения. Предполагаемый террорист, попавший на записи камер наблюдения, до сих пор скрывается.

    Новости по теме

    Взрыв в петербургском супермаркете

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru