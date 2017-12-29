В Белоруссии заработал образцовый «евровытрезвитель»

В белорусском Гродно открылся образцовый вытрезвитель с обстановкой, как в приличной гостинице. Разница лишь в том, что номера там никто не бронирует и вряд ли захочет, а сделать чек-аут можно только с разрешения полиции.

1686 алкоголь

Белоруссия

В компактном гродненском специзоляторе всего одиннадцать койко-мест. И он такой один. Во-первых, других учреждений подобного профиля в городе просто нет, а во-вторых, учреждение — экспериментальный образец. Пример современного вытрезвителя не только для Белоруссии, но и для России, где их только собираются возрождать.



Гродненское учреждение сразу окрестили «евровытрезвителем». Как здесь шутят — на гостиничных 3 звезды точно потянет. В коридорах еще пахнет краской и недавно постеленным линолеумом. Хозчасть забита расходными материалами. Вещи задержанных помещаются в индивидуальные шкафчики — на каждого по одному. Рядом — две комнаты для медосмотра, все блестит и сверкает.



Самый безопасный сон от белорусской милиции обойдется почти в 1700 рублей за ночь. Цена на уровне приличной гродненской гостиницы. Расплатиться предлагают сразу перед выходом, тут строгая финансовая отчетность. Пока плату принимают только наличными, но после Нового года обещают подумать о терминале для оплаты картами.



Подробнее о гродненском вытрезвителе — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

