Репетиция ЧМ-2018: Кубок конфедераций стал одним из самых популярных событий 2017 года

Футбольные болельщики вместе с уходящим годом провожают и Кубок конфедераций, который стал большой успешной репетицией первенства по признанию и руководства ФИФА, и, что самое важное, самих фанатов.

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Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Перед началом турнира мы слышали о множестве проблем, с которыми мы столкнемся в России. А на самом деле нас ждал отличный футбол и прекрасная атмосфера. Если это „проблемный“ турнир, то я хотел бы, чтобы в будущем мы провели еще немало таких проблемных мероприятий».



Поисковик Google на основании запросов пользователей включил турнир в тройку самых популярных событий 2017 года. Причем первое место заняла жеребьевка предстоящего чемпионата мира в Кремле. А теперь в Международной федерации футбольных ассоциаций пытаются предотвратить большой билетный коллапс четырехлетия.



В июне в Россию собираются даже те, кто уже распрощался с шансом увидеть свою сборную на мундиале. Американцы, китайцы, израильтяне отказываются считать себя чужими на этом празднике жизни. Вот потому и выдается не больше четырех билетов в одни руки, также запрещено подавать несколько заявок на один и тот же матч. А еще не забудьте паспорта болельщиков — система отработана и сбоев не дает



Большая стройка на волжских берегах — это в том числе и отремонтированные дома и 280 километров новых дорог. А еще десятки современных автобусов и трамваев, выехавших на маршруты. Россия как страна-организатор в тестовом режиме проверила свои возможности. Помимо новых стадионов, возводились тренировочные площадки и спорткомплексы — будущей осенью они перейдут по наследству футбольным школам. А еще реконструировались дороги и аэропорты, строились гостиницы, и это пока малая часть всей новой инфраструктуры, которая появится в стране к июню 2018-го.



И все это ради красивой игры, по которой российский зритель успел соскучиться. Новая сборная, новый тренер, новые надежды. 2018-й дарит российскому футболу шанс. Сегодня с хозяевами чемпионата мира готовы спарринговаться мэтры игры



Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Уже объявлено, что 23 марта мы играем с бразильцами, 27-го — с французами, это официальное окно, которое мы должны заполнить. Убежден, что опять две хорошие игры у нас будут, будет опять полный стадион, и это реальный тест. А потом уже будет непосредственно и перерыв, чемпионат закончится, и мы непосредственно будем заниматься подготовкой к чемпионату мира. Уже все расписано».



До матча-открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия осталось 197 дней.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Кирилла Кикнадзе.